Отстранение от еврокубков стало ближе: CAS отклонил апелляцию Манчестер Сити

УЕФА продолжит расследовать дело "горожан".

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

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Об этом сообщает The Independent.

Английский клуб пытался остановить с помощью CAS расследование, которое ведет УЕФА, но дело было проиграно.

"Манчестер Сити" обвиняется в предоставлении ложной информации по поводу прошлого дела о нарушении финансового фэйр-плей, которое было закрыто в 2014-м году. Кроме того, клуб проводил махинации в спонсорских сделках, с помощью которых получал финансирование.

"Горожанам" грозит отстранение от Лиги чемпионов. Решение будет принимать судебная палата УЕФА в декабре.

УНИАН ранее сообщал о том, что Гвардиола лично поблагодарил каждого болельщика "Ман Сити", поддержавшего команду в Харькове.