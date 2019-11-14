Гвардиола лично поблагодарил каждого болельщика Ман Сити, поддержавшего команду в Харькове (фото)

Наставник "горожан" отправил письма фанатам.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поблагодарил болельщиков за поддержку в поединке группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (3:0) в Харькове.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Чемпиона Англии на матче первого тура группового этапа ЛЧ в Украине поддержали 114 фанатов, которые преодолели порядка трех тысяч километров, чтобы посетить Харьков.

Гвардиола лично отправил письма всем этим болельщикам с благодарностью, а также пригласил на вторую встречу с "горняками", которая пройдет 26 ноября в Манчестере.

После четырех туров "Манчестер Сити" возглавляет группу C, набрав десять очков. На счету "Шахтера" пять пунктов и вторая строчка.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче АПЛ.