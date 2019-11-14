Украина на последних минутах дожала Эстонию в товарищеском матче

Команда Андрея Шевченко имела тотальное преимущество, которое реализовала с трудом.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" принимала Эстонию в товарищеском поединке.

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Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Вся игра прошла под полным контролем украинцев, которые создали порядка 20-ти моментов для взятия ворот. Несколько раз классно в воротах гостей играл Игонен, а в ряде эпизодов не хватало точного последнего паса или прицельного удара.

Во втором тайме Андрей Шевченко сменил половину команды и украинцы продолжили атаковать. Особенно активен был Андрей Ярмоленко, но вингер "Вест Хэма" был заменен на 65-й минуте. На поле после перерыва появился Роман Безус, который и стал героем поединка.

Уже на 92-й минуте Безус сам заработал штрафной и нанес удар - мяч после рикошета от головы эстонца в стенке изменил направление и оказался в воротах.

Украина - Эстония - 1:0

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин, Болбат, Пластун, Матвиенко (Шабанов, 46), Соболь, Шахов (Шепелев, 76), Сидорчук (Иванисеня, 46), Коваленко (Буяльский, 46), Ярмоленко (Швед, 66), Беседин, Цыганков (Безус, 46)

Эстония: Игонен, Камс (Тенисте, 46), Баранов, Кууск, Пикк, Айнсалу (Антонов, 63), Крейда, Кайт (Васильев, 73), Пури (Каласте, 83), Аньер (Сорга, 71), Лийвак (Зенев, 63)

Предупреждения: Соболь - Кайт, Баранов, Зенев

Сборная Украины провела первый матч в своей истории в Запорожье. 17 ноября команда Андрея Шевченко встретится с Сербией на выезде в рамках заключительного тура квалификации Евро-2020, но турнирного значения игра иметь уже не будет, так как украинцы ранее вышли в финальную часть турнира.

УНИАН ранее сообщал о том, что стали известны призовые, которые получит Украина за выступление на Евро-2020.