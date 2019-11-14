Миллионы евро: стала известна прибыль Украины за выход на Евро-2020

Украинская сборная уже гарантировала себе внушительный доход.

Украина получит 9,25 миллиона евро за выход на Евро-2020 и участие на турнире.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

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Общий призовой фонд турнира составит 371 миллион евро - это на 70 миллионов больше, чем Евро-2016. Бюджет был утвержден в феврале прошлого года на конгрессе.

Все 24 сборные, которые стали участниками Евро, гарантировали себе 9,25 млн евро за участие. Каждая победа на групповом этапе принесет Украине еще 1,5 миллиона евро, ничья - 750 тысяч. За выход в 1/8 финала положен бонус в размере двух миллионов евро, в 1/4 финала - 3,25 млн, в полуфинал - 5 млн.

Финалист сможет заработать 7 миллионов, а победитель получит выплату в размере 10 миллионов. Максимальная сумма в случае побед во всех матчах на каждой стадии для чемпиона Европы составит 34 миллиона евро.

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы - Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Будапеште, Глазго, Бильбао и Амстердаме.

Сборная Украины досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира после победы над Португалией.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА представил официальный мяч финальной части Евро-2020.