Украина - Эстония: где смотреть товарищеский матч

Украинцы проведут поединок в Запорожье.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины будет принимать Эстонию в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

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Начало товарищеского поединка - в 19:00.

В прямом эфире транслировать встречу украинской и португальской сборных будет телеканал "Футбол 1". Это будет первый поединок национальной команды в Запорожье.

Напомним, 17 ноября команда Андрея Шевченко завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии. "Желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

В прошлый раз команды встречались в мае 2012 года в товарищеском матче - Украина одержала победу со счетом 4:0.

УНИАН ранее сообщал о том, что Мораес и Марлос не сыграют за сборную в заключительных матчах года.