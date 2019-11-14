Украина - Эстония - 1:0: онлайн товарищеского матча

Команда Андрея Шевченко проводила товарищеский поединок.

В четверг, 14 ноября, сборная Украины в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" принимала Эстонию в товарищеском поединке.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Украина - Эстония.

Товарищеский матч

Украина - Эстония - 1:0

Гол: Безус, 90+2

Украина: Лунин, Болбат, Пластун, Матвиенко, Соболь, Шахов, Сидорчук, Коваленко, Ярмоленко, Беседин, Цыганков

Эстония: Игонен, Баранов, Яагер, Камс, Пикк, Крейда, Айнсалу, Пури, Лийвак, Аньер, Кяйт

Предупреждения: Кяйт, Баранов - Соболь

Онлайн-трансляция матча

Звучит финальный свисток. Украина побеждает со счетом 1:0!

90+1 - ГОООООООЛ! Дожали! Мяч после удара Безуса со штрафного и рикошета от Зенева залетает в ворота эстонцев!

90+1 - Безус заработал штрафной. Это шанс!

Три минуты добавил арбитр.

85 - Шабанов блокирует мощный удар от Зенева.

82 - Желтая Соболю за грубый фол.

79 - Еще моментище! Швед навесил, а защитник случайно отправлял мяч в створ ворот головой, но Игонен в прыжке спас гостей.

78 - Не сумел перекинуть стенку Безус.

77 - Баранов получил желтую за фол на Шепелеве, который заменил Шахова. Очень хороший штрафной наши заработали.

76 - По опасным моментам - 15:1.

71 - Марьян Швед cместился с фланга и пробил в ноги защитника.

66 - Ярмоленко покидает поле. На место правого вингера выходит Швед из "Селтика".

64 - Прострел от Соболя не дошел в центр штрафной эстонцев благодаря защитникам.

61 - Ярмоленко сновь пытался прорваться в штрафную с мячом, но на втором защитнике был отыгран.

57 - Ярмоленко сместился с мячом и пробил с левой - Игонен прочитал эпизод и забрал мяч.

56 - Мощно прострелил Болбат с правого фланга, но отбились эстонцы.

54 - Безус пробивал в касание - голкипер спасает гостей!

53 - Соболь пытался покатить мяч в центр, но защитники эстонцев перевели мяч на угловой.

51 - Кяйт руками держал Шахова, за что получил желтую.

Замены после перерыва: Шабанов заменил Матвиенко, Иванисеня - Сидорчука, Безус - Цыганкова, Буяльский - Коваленко. У эстонцев вместо Камса вышел Тенисте.

Второй тайм. Продолжаем.

Перерыв. Ничья - 0:0.

45+1 - Подача с углового - мяч до Беседина так и не дошел.

Одну минуту еще сыграют команды.

44 - Очень забавно Лийвак пытался изобразить нарушение правил и выпросить пенальти, начав падать слишком рано.

42 - Опять Соболь! Защитник вошел в штрафную и нанес удар, но сотряс сетку только с внешней стороны.

40 - Прощает Соболь эстонцев. Эдуард пробил издали с левой - мяч прошел чуть выше девятки. Голкипер просто наблюдал за полетом мяча.

39 - Хороший шанс. Ярмоленко классно развернулся с мячом в штрафной соперника и выкатил мяч в центр, но там Беседин в прыжке до мяча не дотянулся.

36 - Ярмоленко пытался отдать передачу в центр штрафной, но попал мячом в голову защитнику.

32 - Соболь навешивал в штрафную - Игонен кулаками вынес мяч.

29 - Дальний удар от Матвиенко - голкипер спокойно забирает мяч.

28 - Подал Ярмоленко угловой, но никто к мячу в итоге не добрался вообще.

26 - Классно пробил Коваленко со штрафного - мяч прошел чуть выше "девятки"!

25 - Классный пас отдал Сидорчук, Болбат достал мяч и навесил, но защитник оказался первым на мяче.

23 - Разыграли угловой наши и Ярмоленко в итоге мяч потерял.

22 - Мяч после удара Беседина и рикошета от защитника ушел на угловой.

22 - Беседин из последних сил прошел по левому флангу и отдал пас низом в центр, но там был только защитник соперника.

20 - После пары финтов Ярмоленко подавал на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

20 - Цыганков прорывался в штрафную, потерял мяч, а с отскока пробивал Коваленко издали - мимо ворот.

16 - Беседин разгонял атаку, отдал пас на Коваленко, получил ответный, но оказался в офсайде.

15 - Болбат исполнял передачу с фланга в центр на Цыганкова, но эстонский защитник мяч перехватил.

14 - Слишком сильный заброс на Сидорчука - Сергей не успел к мячу.

12 - Практически тотальный контроль мяча у наших, но не накручивают темп пока хозяева.

9 - Дальний удар от Сидорчука - выше ворот.

5 - После розыгрыша углового Ярмоленко оказался в офсайде.

4 - Классная атака от наших - Беседин расстреливал ворота эстонцев с метра после подачи от Болбата - Игонен каким-то образом потащил удар!

2 - Контролируют наши мяч, но не спешат атаковать.

1 - Кяйт прорывался по левому флангу, но упустил мяч.

Звучит стартовый свисток - эстонцы разыграли мяч.

Все готово к началу встречи!

Команды уже вышли на поле и совсем скоро Гайтана исполнит гимн Украины.

Защитник сборной Эстонии Герт Камс:

"Нам нужно быть сконцентрированными перед двумя предстоящими матчами. Жду продолжения той же философии игры, что была раньше. Мы ее усовершенствовали в предыдущих матчах. Все знают, что удалось Украине. Их команда играет в хороший привлекательный футбол, резко атакует. Тренер нам дал достаточно информации об этой сборной".

Кадр из истории от Артура Валерко.

"Сегодня переполненная "Славутич-Арена" споет гимн вместе с украинской певицей Гайтаной. Артисткой, которую любят по всей Украине, которая защищала честь нашей страны на Евровидении и которая присоединилась к инициативе УЕФА #NoToRacism. Ведь эта проблема сейчас остро стоит как в мировом, так и в отечественном футболе", - написал в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

Сборная Украины опробовала газон "Славутич-Арены".

Украина сыграет в синей форме.

Как сборная летела в Запорожье.

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем.

Газон в отличном состоянии.

Украина досрочно оформила выход на Евро-2020, поэтому последние два матча в году уже не имеют серьезного значения. В семи турах квалификации команда Андрея Шевченко набрала 19 очков и возглавляет группу B.

Жирной точкой в плане достижения цели стала яркая победа над Португалией в Киеве 14 октября - 2:1.

В сборную не был вызван Тарас Степаненко, из-за травм отсутствуют Марлос, Жуниор Мораес и Александр Зинченко, а у Руслана Малиновского родилась дочь и его решили не беспокоить. Таким образом, Шевченко будет использовать экспериментальный состав.

Украина - Эстония: анонс товарищеского матча

У Эстонии матч пропустит главная звезда команды Рагнар Клаван, который очень успешно в последнее время играет за "Кальяри". В прошлом матче квалификации Евро-2020 эстонцы дома были разбиты Германией - 0:3. В своей группе Эстония занимает последнее место, набрав одно очко.

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