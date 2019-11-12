Мораес и Марлос не сыграют за сборную в матчах с Эстонией и Сербией

Футболисты "Шахтера" не успеют восстановиться после травм.

Полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес из "Шахтера" не сыграют в ближайших матчах сборной Украины против Эстонии и Сербии.

Читайте такжеУАФ представила лучшие голы украинцев по итогам 2019 года (видео)

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Оба игрока прибыли в расположение сборной и прошли обследование. У Мораеса есть повреждение связок голеностопа, а у Марлоса - воспаление паховой связки. На восстановление потребуется порядка двух недель, поэтому они не выйдут на поле.

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка повредил приводящую мышцу, но уже 13 ноября вингер приступит к работе в общей группе и должен успеть восстановиться к игре с сербами.

14 ноября в Запорожье команда Андрея Шевченко проведет товарищеский матч против сборной Эстонии, а 17 ноября завершит отборочный цикл на Евро-2020 матчем против Сербии.

Напомним, "желто-синие" досрочно гарантировали себе выход на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины собралась в Киеве.