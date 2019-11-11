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Форвард сборной Украины Яремчук провел сотый матч за Гент и отличился голевой передачей (видео)

11:22, 11 ноября 2019
Футбол
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Яремчук помог Генту победить Генк / фото: twitter.com/kaagent

Украинец провел на поле 82 минуты, а на 47-й отдал результативную передачу на Дэвида, который установил окончательный счет - 2:0.

Видеообзор матча опубликовал клубный YouTube-канал.

Это был сотый поединок нападающего за "Гент". В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук забил очередной гол в Лиге Европы.

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Теги: #Роман Яремчук