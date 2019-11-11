Форвард сборной Украины Яремчук провел сотый матч за Гент и отличился голевой передачей (видео)

Нападающий помог своей команде одержать победу.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отличился результативной передачей в матче с "Генком" в чемпионате Бельгии.

Украинец провел на поле 82 минуты, а на 47-й отдал результативную передачу на Дэвида, который установил окончательный счет - 2:0.

Видеообзор матча опубликовал клубный YouTube-канал.

Это был сотый поединок нападающего за "Гент". В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 1 ассист.

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук забил очередной гол в Лиге Европы.