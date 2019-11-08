Форвард сборной Украины Яремчук отметился очередным голом в Лиге Европы

Роман Яремчук помог "Генту" победить "Вольфсбург".

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук забил гол в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Вольфсбурга".

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На 50-й минуте Яремчук решился на дальний удар с лета без подготовки и не оставил шансов голкиперу, сравняв счет в поединке. В дальнейшем команда украинца добыла победу - 3:1.

"Гент" набрал 8 очков и лидирует в группе I, где также выступает "Александрия". Украинский нападающий забил уже третий мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Всего в текущем сезоне Яремчук забил 14 голов в 20 матчах за "Гент" во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" совершила камбэк в матче с "Сент-Этьеном" во Львове.