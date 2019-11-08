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Форвард сборной Украины Яремчук отметился очередным голом в Лиге Европы

01:03, 08 ноября 2019
Футбол
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Яремчук помог Генту победить / REUTERS

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На 50-й минуте Яремчук решился на дальний удар с лета без подготовки и не оставил шансов голкиперу, сравняв счет в поединке. В дальнейшем команда украинца добыла победу - 3:1.

"Гент" набрал 8 очков и лидирует в группе I, где также выступает "Александрия". Украинский нападающий забил уже третий мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Всего в текущем сезоне Яремчук забил 14 голов в 20 матчах за "Гент" во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" совершила камбэк в матче с "Сент-Этьеном" во Львове.

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Теги: #футбол#Лига Европы#Роман Яремчук