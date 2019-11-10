цей матеріал доступний українською

Украинская Премьер-лига: результаты матчей 14-го тура, таблица

22:46, 10 ноября 2019
Футбол
78 0
Матч Шахтера и Динамо завершился скандалом / фото: ФК Шахтер

В центральном матче тура встречались донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" победили в Харькове со счетом 1:0 и увеличили отрыв от киевлян до 13 очков. Поединок запомнится болельщикам первой в истории украинского футбола остановкой из-за расизма. Фанаты "Динамо" оскорбляли легионеров "Шахтера".

Результаты матчей

"Мариуполь" - "Карпаты" - 2:2

Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 - Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)

"Десна" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Хлебас, 47 - Шаповал, 45+2

"Львов" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Абнер, 13, Пернамбуко, 41 (с пенальти)

"Заря" - "Колос" - 2:0

Голы: Юрченко, 31 (с пенальти), Кочергин, 90+1

"Шахтер" - "Динамо" - 1:0

Гол: Кривцов, 18

"Олимпик" - "Александрия" - 0:0

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру сделал заявление по поводу расизма в матче с "Динамо".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Десна#Заря#УПЛ#Александрия