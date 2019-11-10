Украинская Премьер-лига: результаты матчей 14-го тура, таблица
9 и 10 ноября прошли матчи 14-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральном матче тура встречались донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". "Горняки" победили в Харькове со счетом 1:0 и увеличили отрыв от киевлян до 13 очков. Поединок запомнится болельщикам первой в истории украинского футбола остановкой из-за расизма. Фанаты "Динамо" оскорбляли легионеров "Шахтера".
Результаты матчей
"Мариуполь" - "Карпаты" - 2:2
Голы: Чурко, 16, Мишнев, 55 - Назарина, 59, 90+4 (с пенальти)
"Десна" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Хлебас, 47 - Шаповал, 45+2
"Львов" - "Ворскла" - 2:0
Голы: Абнер, 13, Пернамбуко, 41 (с пенальти)
"Заря" - "Колос" - 2:0
Голы: Юрченко, 31 (с пенальти), Кочергин, 90+1
"Шахтер" - "Динамо" - 1:0
Гол: Кривцов, 18
"Олимпик" - "Александрия" - 0:0
Турнирная таблица
УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" Каштру сделал заявление по поводу расизма в матче с "Динамо".