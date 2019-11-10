Тренер Шахтера Каштру отказался комментировать игру против Динамо из-за расизма (видео)

Португалец выступил с коротким заявлением.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции с киевским "Динамо" (1:0) отказался отвечать на вопросы журналистов.

Тренер выступил с заявлением о необходимости борьбы с расизмом и покинул мероприятие.

"Мои игроки сегодня еще раз проявили свой характер, который они показывали в течение всего матча. Хочу поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, тех ребят, которые пострадали сегодня.

Проявление расизма недопустимо. Это был есть и будет позор для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно", - заявил Каштру.

Видео опубликовала пресс-служба "горняков".

Впервые в истории украинского футбола матч был остановлен из-за расизма. Киевские болельщики оскорбляли бразильцев "Шахтера", в результате чего арбитр Балакин был вынужден во втором тайме на несколько минут увести команды с поля. После возобновления поединка Тайсон был удален за жест в адрес фанатов "Динамо".

"Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" в турнирной таблице УПЛ до 13 очков и продолжает лидировать в чемпионате.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Заря" разобралась с "Колосом" дома.