УПЛ: пенальти и два удаления помогли Заре обыграть Колос (видео)

Луганчане забили по голу в каждом из таймов.

В 14-м туре украинской Премьер-лиги в Запорожье луганская "Заря" принимала "Колос".

Подопечные Виктора Скрипника одержали победу со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Владлен Юрченко на 31-й минуте. В начале второго тайма Виталий Гавриш оставил "Колос" в меньшинстве.

Тем не менее, гости могли сравнять счет, но на 75-й минуте Никита Шевченко парировал пенальти. Спустя две минуты "Колос" потерял из-за удаления второго игрока - поле покинул Евгений Морозко. В добавленное время точку поставил Владислав Кочергин, который воспользовался передачей Богдана Леднева.

"Заря" - "Колос" - 2:0

Гол: Юрченко 30 (с пенальти), Кочергин 90+1

"Заря": Шевченко, Каменюка, Кочергин (Хомченовский 90+1), Михайличенко, Вернидуб, Леднев, Иванисеня, Кабаев (Лунев 83), Русин (Будковский 83), Юрченко, Чеберко

"Колос": Волынец, Лысенко (Кожушко 69), Морозко, Гавриш, Милько, Зозуля, Мигунов, Ореховский, Парамонов, Ильин (Волков 61), Задоя (Кизилатеш 84)

Предупреждения: Кабаев 61 - Гавриш 29

Удаления: Гавриш 55 (вторая желтая), Морозко 77

Нереализованный пенальти: Волков 75 (вратарь)

Обзор матча

"Заря" набрала 28 очков и вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" имеет 14 очков и остается восьмым. Команда из Ковалевки потерпела пятое подряд поражение в чемпионате.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Десна" потеряла очки в игре с "Днепром-1".