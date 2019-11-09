УПЛ: Днепр-1 отобрал очки у Десны (видео)

Черниговская команда не сумела обыграть днепрян дома.

9 ноября в Чернигове "Десна" принимала "Днепр-1" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Рябоконя не сумела обыграть одного из аутсайдеров УПЛ - 1:1.

Перед перерывом днепряне вышли вперед, когда Шаповал затолкал мяч в сетку после подачи с левого фланга. На старте второго тайма "Десна" сравняла счет: Хлебас оказался первым на добивании после отскока мяча от правой штанги.

Самый реальный шанс выйти вперед был у "Десны" на 61-й минуте - Фаворов пробивал со штрафного в левый нижний угол, но голкипер Юрчук спас гостей.

"Десна" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Хлебас, 47 - Шаповал, 45+2

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля, Огиря, Мостовой, Хлебас (Калитвинцев, 74), А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Дегтярев, 85)

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Логинов, Гуйе, Шаповал, Загальский (Булеца, 67), Вакулко, Назаренко, Когут, Полевой, Кулиш (Супряга, 63)

Предупреждения: Мостовой - Гуйе, Загальский, Полевой, Шаповал

Гол Шаповала

Гол Хлебаса

"Десна" набрала 27 очков и остается на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Днепряне имеют 12 очков и идут девятыми.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо".