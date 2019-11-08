Тренер Александрии назвал ничью с Сент-Этьеном во Львове самой ценной в Лиге Европы

Владимир Шаран не скрывал своих эмоций после поединка.

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран поделился впечатлениями от минувшего матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена" (2:2).

Специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

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"Эмоции переполняют. Самая ценная ничья в этом турнире. Вчера смотрели "Шахтер" и кричали радостно, когда они сравняли. Ничья - закономерный результат. На старте у нас даже было преимущество, могло забивать. Мы хорошо изучили "Сент-Этьен", знали этого соперника и проявили характер. Эмоции ребят в раздевалке - это как победа. Мы понимаем, что это ничья, но для нас это важно. Борьба продолжается, ведь "Вольфсбург" проиграл", - отметил Шаран.

Тренер признался, что ему не хватает глубины состава:

"Не хватает в атаке нескольких футболистов. Защищаемся мы неплохо. Мы понимали, что у них будет большинство в центре поле с выходом Камара. Но его гол - детские ошибки.

Увидел, что в конце первого тайма силы покидали команду. Но я приятно удивлен - во втором тайме добавили. Ребята профессионалы, и есть фундамент, который заложили на сборах".

"Александрия" набрала третье очко и остается на последнем месте в группе I. В пятом туре подопечные Шарана сыграют во Львове с "Вольфсбургом".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" на выезде.