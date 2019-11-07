Копенгаген - Динамо - 1:1: онлайн матча Лиги Европы

Киевляне провели в Дании очередной еврокубковый поединок.

7 ноября на арене "Паркен" в Копенгагене одноименная команда принимала киевское "Динамо" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча Копенгаген - Динамо.

Копенгаген - Динамо: где смотреть матч по ТВ

Лига Европы, групповой этап, 4-й тур

Копенгаген - Динамо - 1:1

Гол: Стаге, 4 - Вербич, 70

"Копенгаген": Йонссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин, Вербич (Де Пена, 88)

Предупреждения: Зека, Нельсон, Сантос - Шабанов

На 15-й минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток. Снова ничья - 1:1.

90+3 - Отбились датчане после подачи от Цыганкова.

90+3 - Караваев заработал опасный штрафной.

90+2 - Дарами оказался в офсайде во время контратаки "Копенгагена".

90+2 - Йонссон выбил мяч кулаками после подачи в штрафную датчан.

Три минуты добавил рефери.

90 - Попов пробил головой после подачи с углового, но направить мяч в сторону ворот не сумел.

90 - Де Пена навешивал и заработал угловой.

88 - Первая замена у "Динамо". Вербича меняет Де Пена.

86 - Караваев скинул мяч под удар Цыганкову, но Виктор отпустил его слишком далеко.

83 - Шабанов, Сантос и Нельсон получили по желтой за разборки в штрафной киевлян.

82 - Фишера меняет Томсен.

75 - Неудачно подал штрафной Цыганков - защитник вынес мяч.

72 - Еще момент! Цыганков мощно пробил низом рядом со штангой.

70 - Гоооол! Вербич обыгрался с Цыганковым и отправил мяч в нижний угол ворот с правой!

69 - Бартолец меняет Бенгтссона.

64 - Зека наказан желтой. Первая карточка в матче.

62 - Вербич скинул мяч на Шепелева, который пробил издали - мимо ворот.

61 - Попов накрыл прострел от Сантоса.

57 - Вербич пытался пройти двух защитников "финтом Зидана", но потерял мяч.

55 - Фалька меняет Дарами.

54 - Караваев после скидки партнера пробивал в касание - мяч низом ушел в сторону от ворот.

51 - Дальний удар от Цыганков - рядом со штангой.

50 - Фишер подал со штрафного - защита киевлян справилась.

48 - Сотириу пытался прорваться один на один, но уступил силовую дуэль Попову.

46 - Караваев прорвался с мячом в штрафную и пробил - мяч прошел рядом со штангой.

Второй тайм начался!

Перерыв. "Динамо" уступает - 0:1.

45+1 - Подал Цыганков в штрафную - голкипер на месте.

Одну минуту добавил арбитр.

45 - После розыгрыша углового Сидорчук хлестко пробил слета - голкипер забрал мяч!

42 - Вот и острая атака от "Динамо" - Цыганков вырывался на ударную позицию в штрафной, но в последний момент защитник выбил мяч.

37 - Сидорчук после гола "Шахтеру" явно поверил в себя и теперь бьет издали все время. Снова - выше ворот.

37 - Вербич прошел по линии ворот и пробил в максимально острого угра - голкипер забрал мяч.

35 - Подачу от Фишера перехватил Бущан.

34 - Очень много борьбы и потерь мяча с обеих сторон. В таких условиях о голевых моментах говорить пока не приходится.

32 - Долго владели мячом динамовцы и завершилось все навесом с левого фланга в руки голкиперу.

27 - Вербич набрал темп на фланге и прострелил, но мяч попал в защитника.

25 - Кендзера на ровном месте выпустил мяч за пределы поля.

21 - Дальний удар нанес Зека - чуть выше ворот киевлян и Бущан все контролировал.

16 - Беседин пробивал красиво с подкруткой - мяч прошел рядом с "девяткой" ворот.

15 - Вербич пробил головой после подачи с углового - чуть неточно.

15 - Не сумел Цыганков переиграть Йонссона! В левый нижний угол прыгнул вратарь и отразил мяч...

13 - Пенальти! Караваев прострелил, а Зека сыграл рукой в своей штрафной! Шанс у "Динамо".

10 - Сидорчук нанес дальний удар и мяч прошел над перекладиной.

7 - Бущан перехватил наброс в центр на Фишера. Очень опасная атака хозяев.

4 -Гол. Датчане выходят вперед. После подачи с фланга Бущан ошибся на выходе и Стаге отправил мяч фактически в пустые ворота.

3 - Вербич прошел по флангу и подал, Беседин пробил головой во вратаря, но арбитр зафиксировал, что Беньямин выпустил мяч за линию ворот.

1 - Сразу пробивает Караваев - Йонссон забрал мяч.

Стартовый свисток. Поединок начался!

Команды вышли на поле и слушают гимн Лиги Европы.

Фан-трибуна "Копенгагена" уже на местах.

30 minutter til kickoff og Sektionen er klar til kamp 🔵⚪️🙏🏼🎶 #fcklivepic.twitter.com/khnj4jQBj8 — F.C. København (@FCKobenhavn) 7 ноября 2019 г.

Расстановка "Динамо" на предстоящий матч.

"Копенгаген" напомнил, какая поддержка будет у команды в родных стенах.

Husk at være på plads i god tid til aftenens kamp og medbring dit eget halstørklædet!



Der er halstørklæde-tifo, og vi skal gerne have alle med 🔵⚪️🙌🏽 #fcklive#uelpic.twitter.com/VdCerJ4p8y — F.C. København (@FCKobenhavn) 7 ноября 2019 г.

Тренировка "Динамо" в Дании.

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен:

"Конечно, мы ставим задачу набрать три очка, но мы не уверены в победе над "Динамо", которое очень хорошо смотрится как команда и имеет индивидуально сильных футболистов. На выезде мы сыграли хорошо и это вселяет нам уверенности в свои силы, но я по-прежнему считаю, что "Динамо" - фаворит нашей группы".

Прибытие "Динамо" в Данию.

Наставник "Динамо" Алексей Михайличенко подчеркнул, что у команды впереди много работы:

"Пока никаких высот мы не достигли. Стараемся играть, добиться от команды игры, которую хотелось бы видеть, стараемся в каждом матче играть на победу. После нескольких месяцев работы с командой нет смысла говорить о пути и достижениях. У нас пока не высоты, а маленькая горочка".

Вчера динамовцы разгромили греческий ПАОК в Юношеской лиге УЕФА - 3:0.

До нынешнего сезона "Динамо" и "Копенгаген" в еврокубках друг против друга не играли. Против датских команд киевляне провели 15 матчей: 9 побед, 4 ничьи и 2 поражения.

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В прошлом туре внутреннего первенства "Копенгаген" разгромил "Сендерюске" дома - 3:0. Перед этим 31 октября команда прошла "Норшелланн" (4:1) в 1/8 финала Кубка Дании.

Киевляне подходят к матчу против "Копенгагена" с серией из одиннадцати подряд матчей без поражений (из них восемь - победные). В УПЛ перед очередным еврокубковым матчем динамовцы разгромили "Львов" - 4:0.

В прошлом туре ЛЕ команды встречались на "Олимпийском" и матч завершился вничью - 1:1.

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