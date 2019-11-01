"Всегда есть, что делить": Шахтер выпустил яркий промо-ролик к битве с Динамо в УПЛ (видео)

Гранды украинского футбола вновь встретятся на поле 10 ноября.

Донецкий "Шахтер" выпустил промо-ролик к матчу 14-го тура украинской Премьер-лиги против "Динамо", который пройдет 10 ноября в Харькове.

"Нам всегда есть, что с ними делить. Нам всегда интересно соревноваться с ними. Мы обожаем принимать серьезные вызовы и всегда заряжены побеждать", - говорится в видео.

"Шахтер" призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.

Напомним, только 30 октября "Шахтер" и "Динамо" встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Путевку в четвертьфинал в овертайме добыли киевляне, которые одержали победу со счетом 2:1.

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