"Всегда есть, что делить": Шахтер выпустил яркий промо-ролик к битве с Динамо в УПЛ (видео)
20:07, 01 ноября 2019Футбол
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Гранды украинского футбола вновь встретятся на поле 10 ноября.
Шахтер и Динамо встречались уже трижды в сезоне / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" выпустил промо-ролик к матчу 14-го тура украинской Премьер-лиги против "Динамо", который пройдет 10 ноября в Харькове.
"Нам всегда есть, что с ними делить. Нам всегда интересно соревноваться с ними. Мы обожаем принимать серьезные вызовы и всегда заряжены побеждать", - говорится в видео.
"Шахтер" призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.
Напомним, только 30 октября "Шахтер" и "Динамо" встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Путевку в четвертьфинал в овертайме добыли киевляне, которые одержали победу со счетом 2:1.
УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 13-го тура УПЛ.
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