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"Всегда есть, что делить": Шахтер выпустил яркий промо-ролик к битве с Динамо в УПЛ (видео)

20:07, 01 ноября 2019
Футбол
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Шахтер и Динамо встречались уже трижды в сезоне / фото: ФК Шахтер

"Нам всегда есть, что с ними делить. Нам всегда интересно соревноваться с ними. Мы обожаем принимать серьезные вызовы и всегда заряжены побеждать", - говорится в видео.

"Шахтер" призвал болельщиков поддержать команду на стадионе. 

Напомним, только 30 октября "Шахтер" и "Динамо" встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Путевку в четвертьфинал в овертайме добыли киевляне, которые одержали победу со счетом 2:1.

УНИАН ранее также сообщал о том, где смотреть матчи 13-го тура УПЛ.

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины