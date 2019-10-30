Динамо в овертайме выбило Шахтер из Кубка Украины (видео)

Киевляне обыграли действующего обладателя трофея и вышли в четвертьфинал.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины в Киеве прошел матч грандов украинского футбола - "Динамо" и "Шахтера". Встреча завершилась победой киевлян в дополнительное время.

"Динамо" начало матч активней и нанесло несколько ударов по воротам из-за пределов штрафной. Такая тактика принесла свои плоды на 22-й минуте - Сергей Сидорчук забил красивый гол после дальнего удара и, похоже, небольшого рикошета от ноги Тайсона.

Отыграться "Шахтер" смог только в компенсированное ко второму тайму время. Угловой у ворот "Динамо", на который пришел даже Андрей Пятов, завершился точным ударом Тараса Степаненко из-за пределов штрафной.

К этому моменту "горняки" играли в большинстве - на последних минутах основного времени матча прямую красную карточку за подкат сзади у "Динамо" получил Владимир Шепелев.

В начале овертайма арбитр уравнял составы, показав вторую желтую карточку Степаненко.

Победный мяч был забит на 109-й минуте - Денис Попов головой вколотил мяч в сетку после подачи с углового.

"Динамо" - "Шахтер" - 2:1

Голы: Сидорчук, 22, Попов, 109 - Степаненко, 90+2

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич (де Пена, 102), Цыганков, Караваев, Беседин (Гармаш, 90+3)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов (Хочолава, 46), Болбат (Додо, 53), Степаненко, Коваленко, Коноплянка (Дентиньо, 73), Тайсон, Марлос (Маркос Антонио, 101), Мораес

Удаления: Шепелев, 89 - Степаненко, 94

Видео голов

УНИАН также сообщал о всех результатах 1/8 финала Кубка Украины.