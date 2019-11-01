Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 13-го тура
12:30, 01 ноября 2019Футбол
18 0
В чемпионате Украины по футболу проходят матчи второго круга.
Шахтер встретится с Карпатами / фото: shakhtar.com
2 и 3 ноября будут сыграны матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги.
Расписание трансляций
2 ноября
14.00. "Карпаты" - "Шахтер"
Трансляция: УНИАН ТВ
14.00. "Ворскла" - "Десна"
Трансляция: "Футбол 2"
3 ноября
14.00. "Александрия" - "Мариуполь"
Трансляция: "Футбол 1"
14.00. "Днепр-1" - "Заря"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Динамо" - "Львов"
Трансляция: "2+2"
19.30. "Колос" - "Олимпик"
Трансляция: "Футбол 1"
Ранее УНИАН сообщал о том, что аутсайдер УПЛ сменил главного тренера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter