Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 13-го тура

В чемпионате Украины по футболу проходят матчи второго круга.

2 и 3 ноября будут сыграны матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги. Расписание трансляций 2 ноября 14.00. "Карпаты" - "Шахтер" Трансляция: УНИАН ТВ 14.00. "Ворскла" - "Десна" Трансляция: "Футбол 2" 3 ноября 14.00. "Александрия" - "Мариуполь" Трансляция: "Футбол 1" 14.00. "Днепр-1" - "Заря" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Динамо" - "Львов" Трансляция: "2+2" 19.30. "Колос" - "Олимпик" Трансляция: "Футбол 1" Ранее УНИАН сообщал о том, что аутсайдер УПЛ сменил главного тренера.

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