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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 13-го тура

12:30, 01 ноября 2019
Футбол
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Шахтер встретится с Карпатами / фото: shakhtar.com

Расписание трансляций

2 ноября

14.00. "Карпаты" - "Шахтер"

Трансляция: УНИАН ТВ

14.00. "Ворскла" - "Десна"

Трансляция: "Футбол 2"

3 ноября

14.00. "Александрия" - "Мариуполь"

Трансляция: "Футбол 1"

14.00. "Днепр-1" - "Заря"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Динамо" - "Львов"

Трансляция: "2+2"

19.30. "Колос" - "Олимпик"

Трансляция: "Футбол 1" 

Ранее УНИАН сообщал о том, что аутсайдер УПЛ сменил главного тренера.

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#Заря#УПЛ#Александрия