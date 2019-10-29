В Шахтере назвали самый сложный и самый успешный трансферы в истории клуба
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, какие трансферы футболистов стали самыми памятными в истории донецкого клуба.
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Палкин дал интервью телеканалам "Футбол 1/2".
"Вы можете вообще бесплатно отпустить, но если этот футболист поможет выиграть вам Лигу чемпионов, тогда вопрос: а какой это трансфер? Успешный или нет? Поэтому здесь очень скользкий вопрос. Его можно смотреть под разными ракурсами.
Наверное, Тейшейра. Это если говорить именно о деньгах. За сколько купили и за сколько продали", - отметил гендиректор "горняков".
Также Палкин отметил, что очень сложно шли переговоры с "Манчестер Юнайтед" по Фреду:
"Из структурированных сделок самой сложной была по Фреду. «Манчестер Юнайтед» имеет в штате бывших банкиров, аудиторов, там работают системные менеджеры. Они структурировали бизнес очень серьезно.
С точки зрения переговорного процесса это была самая сложная сделка вообще. И по времени, и по сложности переговоров, и по самому контракту".
Стоит отметить, что чемпион Украины купил Алекса Тейшейру за 6 миллионов евро, а продал в китайский клуб за 50 миллионов. Фред был куплен за 15 миллионов евро, а продан в Англию - за 59 миллионов.
УНИАН ранее сообщал, что в "Шахтере" рассказали, как пытались купить Милевского.