"Динамо отказало": в Шахтере рассказали, как пытались купить Милевского

Донецкий клуб делал "Динамо" предложение по трансферу украинского нападающего.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, как "горняки" пытались купить у "Динамо" нападающего Артема Милевского.

Об этом Палкин рассказал в интервью программе "Великий футбол".

"Давно, но интересовались. Даже предложение делали, по-моему. Но нам отказали. Думаю, Игорь Суркис жалеет сейчас, что он отказал. Там не было такого понятия, как "торговались". Мы отослали им предложение, а они отказались. На этом и закончили", - сказал Палкин.

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Палкин также подчеркнул, что не видит проблемы в том, чтобы футболисты переходили из "Динамо" в "Шахтер" или наоборот:

"Я вообще не вижу проблемы, если футболист "Динамо" перейдет к нам, и наоборот. В чем проблема? На поле мы конкуренты - да, но при чем тут трансферная деятельность и взаимоотношения. У меня прекрасные отношения с "Динамо", с Резо Чохонелидзе. Он великолепный специалист".

Как сообщал УНИАН, ранее Мирча Луческу рассказал о том, как "Шахтер" пытался купить Неймара.