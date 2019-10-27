Пощечины вместо тактики: тренер турецкой команды побил футболистов в перерыве матча (видео)
14:40, 27 октября 2019Футбол
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В Турции разгорелся скандал.
Тренер извинился за проклятия в адрес игроков / The Sun
Тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт побил своих игроков в раздевалке во время перерыва матча.
Об этом сообщил таблоид The Sun.
Курт позволил себе "выписать" каждому футболисту пощечину. Никто из команды не сопротивлялся.
Видео появилось в сети, после чего тренер решил извиниться, но не за пощечины:
"Такое бывает, когда команда хочет выиграть матч или выиграть трофей. Мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, что и Фатих Терим периодически так делает. Я хочу извиниться. Но жалею не о пощечинах, а о том, что проклинал своих игроков", - отметил Курт.
Ранее УНИАН сообщал о том, что один из лучших тренеров в истории футбола обвинен в организации договорного матча.
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