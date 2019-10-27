Пощечины вместо тактики: тренер турецкой команды побил футболистов в перерыве матча (видео)

В Турции разгорелся скандал.

Тренер молодежной команды "Кайсери Мейсуспор" Халит Курт побил своих игроков в раздевалке во время перерыва матча.

Об этом сообщил таблоид The Sun.

Курт позволил себе "выписать" каждому футболисту пощечину. Никто из команды не сопротивлялся.

Видео появилось в сети, после чего тренер решил извиниться, но не за пощечины:

"Такое бывает, когда команда хочет выиграть матч или выиграть трофей. Мы знаем пример Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма. Говорят, что и Фатих Терим периодически так делает. Я хочу извиниться. Но жалею не о пощечинах, а о том, что проклинал своих игроков", - отметил Курт.

Ранее УНИАН сообщал о том, что один из лучших тренеров в истории футбола обвинен в организации договорного матча.