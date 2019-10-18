Один из лучших тренеров в истории футбола обвинен в организации договорного матча

Сэра Алекса Фергюсона обвинил футбольный агент.

Агент Джузеппе Пальяра заявил, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон организовал договорной матч против "Ювентуса".

Об этом сообщил портал Daily Mirror.

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По информации издания, Пальяра сообщил полиции, что Фергюсон помогал организовать договорной поединок "Ман Юнайтед" против итальянского гранда, за что позже получил от заинтересованных лиц золотые часы "Rolex" стоимость 30 тысяч фунтов стерлингов.

При этом сам Пальяра в настоящий момент обвиняется в коррупции. Его заявление в отношении Фергюсона будет проверяться.

Фергюсон тренировал манкунианцев с 1986 по 2013 год, после чего завершил карьеру. Манкунианцы под руководством шотландца 13 раз побеждали в АПЛ и дважды выигрывали Лигу чемпионов.

В настоящий момент "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера идет на 12-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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