Динамо - Карпаты: видеообзор матча УПЛ

Киевляне провели домашний поединок в чемпионате Украины.

27 октября "Динамо" в Киеве принимало львовские "Карпаты" в 12-м туре украинской Премьер-лиги.

УПЛ, 12-й тур

Динамо - Карпаты - 1:1

Голы: Вербич, 49 - Шабанов, 85 (автогол)

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко, Гармаш (Шепелев, 79), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес (Вербич, 46), Соль (Беседин, 46)

"Карпаты": Кудрик, Веремиенко, Халл, Вакуленко, Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Бойчук, 83), Лях (Понде, 73), Лоренцен (Гуцуляк, 46), Дженнингс

Предупреждения: Сидорчук, Попов, Шапаренко - Ди Франко, Халл

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

2+2

Матч на "Олимпийском" станет для хозяев вторым на этой неделе. Ранее команда Алексея Михайличенко не сумела переиграть "Копенгаген" в Лиге Европы - 1:1. Команда выглядела не очень убедительно и в итоге прервала свою серию, пропустив первый гол за 666 минут.

В Премьер-лиге динамовцы пока не могут возродить борьбу за золотые медали, так как отставание от "Шахтера" составляет 10 очков.

У "Карпат" проблем намного больше. Львовяне не могут победить с 19 сентября, когда была обыграна "Ворскла" (2:1). С тех пор уже в пяти матчах команда Романа Санжара теряет очки - четыре поражения и одна ничья.