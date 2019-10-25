Лига Европы: два украинских футболиста включены в сборную тура (фото)

Артем Шабанов и Роман Яремчук результативно сыграли в третьем туре ЛЕ.

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов и нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук попали в символическую сборную по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Оба футболиста отличились результативными действиями.

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Шабанов своим голом сравнял счет в матче "Динамо" - "Копенгаген" (1:1), а Яремчук оформил дубль в противостоянии с "Вольфсбургом" и принес "Генту" ничью (2:2).

Полностью сборная третьего тура ЛЕ выглядит следующим образом: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Серхио Эскудеро ("Севилья"), Артем Шабанов ("Динамо" Киев), Айлтон, Дани Кинтана (оба - "Карабах"), Тен Копмейнерс (АЗ), Франко Васкес ("Севилья"), Николя Пепе ("Арсенал"), Роман Яремчук ("Гент"), Уссама Идрисси (АЗ).

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ференцварош" Сергея Реброва обыграл московский ЦСКА благодаря ассисту украинца Александра Зубкова.