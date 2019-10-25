Ференцварош Реброва обыграл ЦСКА в Москве благодаря ассисту украинца

Александр Зубков стал автором результативной передачи.

Венгерский "Ференцварош" одержал сенсационную победу над московским ЦСКА в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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Команда Сергея Реброва на выезде сумела победить со счетом 1:0.

На 86-й минуте "Ференцварош" пошел в атаку и голкипер российской команды отразил удар, после чего украинец Александр Зубков первым касанием отдал передачу на Роланда Варгу, который отправил мяч в пустые ворота.

Зубков принадлежит "Шахтеру", а за венгерский клуб выступает на правах аренды. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 12 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Также в матче приняли участие еще двое украинцев - Данил Игнатенко и Игорь Харатин.

После трех туров "Ференцварош" набрал 4 очка и занимает третье место в группе H. У ЦСКА - 0 очков и последнее место.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не сумело обыграть "Копенгаген" в Лиге Европы.