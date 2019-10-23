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Александрия не может вылететь на матч Лиги Европы из-за сильного тумана (фото)

12:36, 23 октября 2019
Футбол
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Игроки Александрии застряли в аэпропорту / фото: twitter.com/FCO1948

Бронзовый призер УПЛ "Александрия" не может вылететь из аэропорта "Борисполь" во Францию, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена".

Об этом сообщается в официальном аккаунте "Александрии" в Twitter.

"Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается", - говорится в сообщении.

На табло аэропорта указано, что вылет был запланирован на 10.00, но перенесен на 14.00.

Матч "Сент-Этьен" - "Александрия" пройдет 24 октября. Начало - в 19.55.

фото: twitter.com/FCO1948
фото: twitter.com/FCO1948

УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на матч "Сент-Этьен" - "Александрия".

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Теги: #Лига Европы#Александрия