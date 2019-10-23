Александрия не может вылететь на матч Лиги Европы из-за сильного тумана (фото)

Украинскому клубу 24 октября предстоит сыграть во Франции.

Бронзовый призер УПЛ "Александрия" не может вылететь из аэропорта "Борисполь" во Францию, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена".

Об этом сообщается в официальном аккаунте "Александрии" в Twitter.

"Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается", - говорится в сообщении.

На табло аэропорта указано, что вылет был запланирован на 10.00, но перенесен на 14.00.

Матч "Сент-Этьен" - "Александрия" пройдет 24 октября. Начало - в 19.55.

УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на матч "Сент-Этьен" - "Александрия".