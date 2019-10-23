Александрия не может вылететь на матч Лиги Европы из-за сильного тумана (фото)
12:36, 23 октября 2019Футбол
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Украинскому клубу 24 октября предстоит сыграть во Франции.
Игроки Александрии застряли в аэпропорту / фото: twitter.com/FCO1948
Бронзовый призер УПЛ "Александрия" не может вылететь из аэропорта "Борисполь" во Францию, где команде предстоит провести матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Сент-Этьена".
Об этом сообщается в официальном аккаунте "Александрии" в Twitter.
"Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается", - говорится в сообщении.
На табло аэропорта указано, что вылет был запланирован на 10.00, но перенесен на 14.00.
Матч "Сент-Этьен" - "Александрия" пройдет 24 октября. Начало - в 19.55.
фото: twitter.com/FCO1948
фото: twitter.com/FCO1948
УНИАН ранее опубликовал прогноз букмекеров на матч "Сент-Этьен" - "Александрия".
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