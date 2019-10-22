Сент-Этьен - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
18:30, 22 октября 2019Футбол
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Бронзовый призер УПЛ в третьем туре ЛЕ сыграет во Франции.
Александрия - аутсайдер матча против Сент-Этьена / фото: fco.com.ua
24 октября "Александрия" на выезде проведет матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского "Сент-Этьена".
Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером в этом матче.
На победу "Александрии" дается коэффициент 6,80, тогда как домашний успех "Сент-Этьена" оценивается коэффициентом 1,47. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4,80.
На то, что "Александрия" сможет набрать очки во Франции (выиграть или сыграть вничью), букмекеры выставили коэффициент 2,80, тогда как на то, что "Сент-Этьен" не проиграет дома - 1,12.
После двух стартовых туров "Сент-Этьен" и "Александрия" набрали по 1 очку и занимают в таблице группы I третье и четвертое места соответственно.
Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Сент-Этьена" "Александрия" в УПЛ проиграла "Динамо".
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