Ливерпуль впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью в Манчестере (видео)

"Красные" прервали серию из восьми подряд побед на старте чемпионата Англии.

В центральном матче 9-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" принимал лидера турнира "Ливерпуль". Встреча завершилась вничью - 1:1.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. Контратаку "МЮ" после прострела Дэниела Джеймса завершил Маркус Рэшфорд. При этом атака начиналась со спорного фола Скотта Мактоминая, который отбирал мяч у Дивока Ориги. После видеоповтора арбитры решили засчитать взятие ворот.

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"Ливерпуль" довольно быстро забил в ответ, но гол Садио Мане был отменен после видеоповтора - мяч попал в руку сенегальцу.

Отыграться мерсисайдцам удалось лишь на 85-й минуте - Адам Лаллана замкнул прострел с левого фланга.

"Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки. У команды Юргена Клоппа - 25 очков после девяти туров и первое место. Перевес над "Ман Сити" составляет 6 очков. У "МЮ", который не смог выиграть в четвертом матче АПЛ подряд, в активе 10 очков и тринадцатая позиция.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Рэшфорд, 37 - Лаллана, 85

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Фред, Джеймс, Мактоминай, Перейра (Уильямс, 90+4), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум (Кейта, 82), Хендерсон (Лаллана, 71), Мане, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 60), Фирмино

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Англии футболист забил гол головой с центра поля.