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В Англии футболист забил гол головой с центра поля (видео)

13:44, 17 октября 2019
Футбол
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Автором гола стал Стеф Галински / фото: twitter.com/Basfordutdfc

Невероятный гол был забит в матче Северной Премьер-лиги Англии (седьмой по силе дивизион) между "Юнайтед оф Манчестер" и "Басфорд Юнайтед" (1:3).

На 62-й минуте игрок хозяев выбил мяч в центр поля, где полузащитник "Басфорд Юнайтед" Стефан Галински сумел опередить соперника и сразу пробил головой по воротам. 

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Гола бы не случилось, если бы не вратарь "Юнайтед оф Манчестер", который выбежал из ворот, но не просчитал расстояние. В итоге мяч перепрыгнул через голкипера и оказался в сетке.

Видео было опубликовано в аккаунте "Басфорд Юнайтед" в Twitter.

"Для всех, кто хотел доказательств, что это действительно случилось", - говорится в подписи к видео.

УНИАН ранее также сообщал о том, что бразильские футболистки забили 56 голов за матч.

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Теги: #футбол