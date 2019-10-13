Реал намерен вернуть Лунина из Вальядолида, на украинца появился претендент - СМИ

Голкипер не получает игровую практику в аренде.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может покинуть "Вальядолид", за который выступает на правах аренды из мадридского "Реала".

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Об этом сообщает GOL digital.

По информации источника, мадридцы сделают все, чтобы досрочно расторгнуть соглашение аренды 20-летнего игрока и найти ему другую команду, где он сможет получать игровое время.

Кроме того, в услугах Лунина заинтересован "Бетис". Клуб ранее покинул вратарь Пау Лопес, который усилил "Рому", а нового первого номера в команде нет. Оба голкипера "Бетиса" выступают на посредственном уровне.

Украинец после своего перехода из "Реала" пока так и не дебютировал за "Вальядолид". В прошлом он играл в аренде за "Леганес".

УНИАН ранее сообщал о том, что Лунин вошел в символическую сборную молодых звезд чемпионата Испании.