Лунин вошел в символическую сборную молодых звезд чемпионата Испании (фото)

Команда собрана из игроков, которые не являются основными в своих клубах.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в символическую сборную испанской Примеры сезона-2019/20 среди футболистов до 20 лет, которые не являются основными в своих клубах.

Символическую команду представило издание Marca.

Лунин вошел в число 11 игроков, которые в будущем могут стать звездами чемпионата Испании.

Украинец принадлежит мадридскому "Реалу", а в настоящий момент на правах аренды представляет "Вальядолид". Тем не менее, после своего перехода из "Реала" он пока так и не дебютировал за команду.

Ранее Лунин выступал за "Леганес".

УНИАН ранее также сообщал, что Лунин настроен покинуть "Вальядолид", если ситуация не изменится.