Лунин вошел в символическую сборную молодых звезд чемпионата Испании (фото)
18:50, 04 октября 2019Футбол
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Команда собрана из игроков, которые не являются основными в своих клубах.
Лунин пока не нужен Реалу / фото: УАФ
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин вошел в символическую сборную испанской Примеры сезона-2019/20 среди футболистов до 20 лет, которые не являются основными в своих клубах.
Символическую команду представило издание Marca.
marca.com
Лунин вошел в число 11 игроков, которые в будущем могут стать звездами чемпионата Испании.
Украинец принадлежит мадридскому "Реалу", а в настоящий момент на правах аренды представляет "Вальядолид". Тем не менее, после своего перехода из "Реала" он пока так и не дебютировал за команду.
Ранее Лунин выступал за "Леганес".
УНИАН ранее также сообщал, что Лунин настроен покинуть "Вальядолид", если ситуация не изменится.
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