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Отбор на Евро-2020: расписание матчей восьмого тура

12:10, 13 октября 2019
Футбол
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Игроки сборной Франции / REUTERS

Сборная Украины 14 октября в Киеве будет принимать сборную Португалии.

Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020

13 октября

Группа I. 16.00. Казахстан - Бельгия

Группа С. 19.00. Беларусь - Нидерланды

Группа Е. 19.00. Венгрия - Азербайджан

Группа I. 19.00. Шотландия - Сан-Марино

Группа I. 19.00. Кипр - Россия

Группа С. 21.45. Эстония - Германия

Группа Е. 21.45. Уэльс - Хорватия

Группа G. 21.45. Словения - Австрия

Группа G. 21.45. Польша - Македония

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14 октября 

Группа А. 21.45. Косово - Черногория

Группа А. 21.45. Болгария - Англия

Группа В. 21.45. Украина - Португалия

Группа В. 21.45. Литва - Сербия

Группа Н. 21.45. Молдова - Албания

Группа Н. 21.45. Франция - Турция

Группа Н. 21.45. Исландия - Андорра

15 октября

Группа J. 19.00. Финляндия - Армения

Группа D. 21.45. Швейцария - Ирландия

Группа D. 21.45. Гибралтар - Грузия

Группа F. 21.45. Швеция - Испания

Группа F. 21.45. Румыния - Норвегия

Группа F. 21.45. Фарерские острова - Мальта

Группа G. 21.45. Израиль - Латвия

Группа J. 21.45. Лихтенштейн - Италия

Группа J. 21.45. Греция - Босния и Герцеговина

УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Италии стала второй командой, которая оформила путевку на Евро-2020.

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Новость в сюжете: Борьба Украины за путевку на Евро-2020
Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020