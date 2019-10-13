Отбор на Евро-2020: расписание матчей восьмого тура

Национальные сборные проведут очередные матчи в отборе на Евро-2020.

13, 14 и 15 октября пройдут матчи восьмого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020. Сборная Украины 14 октября в Киеве будет принимать сборную Португалии. Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020 13 октября Группа I. 16.00. Казахстан - Бельгия Группа С. 19.00. Беларусь - Нидерланды Группа Е. 19.00. Венгрия - Азербайджан Группа I. 19.00. Шотландия - Сан-Марино Группа I. 19.00. Кипр - Россия Группа С. 21.45. Эстония - Германия Группа Е. 21.45. Уэльс - Хорватия Группа G. 21.45. Словения - Австрия Группа G. 21.45. Польша - Македония Читайте такжеЕвро-2020: турнирные таблицы отборочного этапа 14 октября Группа А. 21.45. Косово - Черногория Группа А. 21.45. Болгария - Англия Группа В. 21.45. Украина - Португалия Группа В. 21.45. Литва - Сербия Группа Н. 21.45. Молдова - Албания Группа Н. 21.45. Франция - Турция Группа Н. 21.45. Исландия - Андорра 15 октября Группа J. 19.00. Финляндия - Армения Группа D. 21.45. Швейцария - Ирландия Группа D. 21.45. Гибралтар - Грузия Группа F. 21.45. Швеция - Испания Группа F. 21.45. Румыния - Норвегия Группа F. 21.45. Фарерские острова - Мальта Группа G. 21.45. Израиль - Латвия Группа J. 21.45. Лихтенштейн - Италия Группа J. 21.45. Греция - Босния и Герцеговина УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Италии стала второй командой, которая оформила путевку на Евро-2020.

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