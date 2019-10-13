Отбор на Евро-2020: расписание матчей восьмого тура
13, 14 и 15 октября пройдут матчи восьмого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020.
Сборная Украины 14 октября в Киеве будет принимать сборную Португалии.
Расписание матчей отборочного турнира Евро-2020
13 октября
Группа I. 16.00. Казахстан - Бельгия
Группа С. 19.00. Беларусь - Нидерланды
Группа Е. 19.00. Венгрия - Азербайджан
Группа I. 19.00. Шотландия - Сан-Марино
Группа I. 19.00. Кипр - Россия
Группа С. 21.45. Эстония - Германия
Группа Е. 21.45. Уэльс - Хорватия
Группа G. 21.45. Словения - Австрия
Группа G. 21.45. Польша - Македония
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14 октября
Группа А. 21.45. Косово - Черногория
Группа А. 21.45. Болгария - Англия
Группа В. 21.45. Украина - Португалия
Группа В. 21.45. Литва - Сербия
Группа Н. 21.45. Молдова - Албания
Группа Н. 21.45. Франция - Турция
Группа Н. 21.45. Исландия - Андорра
15 октября
Группа J. 19.00. Финляндия - Армения
Группа D. 21.45. Швейцария - Ирландия
Группа D. 21.45. Гибралтар - Грузия
Группа F. 21.45. Швеция - Испания
Группа F. 21.45. Румыния - Норвегия
Группа F. 21.45. Фарерские острова - Мальта
Группа G. 21.45. Израиль - Латвия
Группа J. 21.45. Лихтенштейн - Италия
Группа J. 21.45. Греция - Босния и Герцеговина
УНИАН ранее также сообщал о том, что сборная Италии стала второй командой, которая оформила путевку на Евро-2020.