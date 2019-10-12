Определился второй участник Евро-2020

Досрочную путевку на континентальное первенство завоевала Италия.

Сборная Италии стала второй командой, которой удалось оформить путевку на чемпионат Европы-2020.

Это стало возможным после матча седьмого тура квалификации, в котором итальянцы со счетом 2:0 обыграли сборную Греции.

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Сборная Италии одержала семь побед в семи матчах, набрала 21 очко и за три тура до финиша квалификации гарантировала себе одно из двух первых мест.

Итальянцы на 11 очков опережают две команды, которые идут на третьей и четвертой позициях в группе J (Армению и Боснию и Герцеговину).

Напомним, Италия пропускала предыдущий крупный турнир сборных - чемпионат мира-2018.

Как сообщал УНИАН, первой сборной, которая оформила путевку на Евро-2020, стала Бельгия.