У Маркевича - 730 тысяч в месяц: журналист озвучил зарплаты чиновников из УАФ

Стали известны месячные зарплаты некоторых руководителей Украинской ассоциации футбола.

Журналист Константин Андриюк опубликовал зарплаты чиновников Украинской ассоциации футбола.

Об этом Андриюк написал на своей странице в Facebook.

Журналист отметил, что глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи получает более 500 тысяч гривен месяц:

"Я все не мог сообразить, почему наша УАФ забила своего больного арбитра Сергея Беккера и бросила его на произвол судьбы. На полгода. Без финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все средства этой конторы очевидно идут на ЗП важным и нужным людям. Ну вот, например, зарплата Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен".

Журналист опубликовал зарплаты еще ряда чиновников:

"Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц:

– Мирон Маркевич (глава Комитета национальных сборных) - 729 905 грн;

– Вадим Костюченко (1-й вице-президент) - 474 027 грн;

– Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) - 350 533 грн;

– Олег Протасов (1-й вице-президент) - 250 719 грн;

– Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) - 157 595 грн;

– Алан Плиев (давний друг президента УАФ) - 120 264 грн;

– Валентин Латипов (советник президента УАФ) - 99 644 грн".

Андриюк подчеркнул, что может подтвердить достоверность этих данных:

"За эти цифры я спокоен, у меня на руках есть все доказательства. С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка - я готов".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Антимонопольный комитет Украины начал расследование ситуации с продажей УАФ билетов на матч квалификации Евро-2020 Украина - Португалия.