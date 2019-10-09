Антимонопольный комитет займется ситуацией с реализацией билетов на матч Украина - Португалия

Комитет уже собирает информацию и жалобы людей.

Началось расследование ситуации с продажей УАФ билетов на матч квалификации Евро-2020 Украина - Португалия, о чем сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

Хмельницкий описал проблему в своем блоге.

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"Билеты на матч Украина - Португалия можно купить только после приобретения билетов на встречу Украина - Литва в Харькове.

То есть, чтобы болельщик сборной Украины попал на матч в столице в понедельник, ему предлагают съездить на матч в Харьков предыдущей пятницы. Итак, любому, кроме харьковчан, надо брать как минимум один выходной, чтобы съездить на эту встречу. Плюс расходы на дорогу, плюс...

Более того, билеты вообще невозможно купить в кассах стадиона. То есть, если потребитель не имеет банковской карты и доступа в Интернет - шансов увидеть Роналду на стадионе у него нет", - написал Хмельницкий.

Чиновник отметил, что комитет увидел признаки злоупотребления монополией от Украинской ассоциации футбола:

"С точки зрения закона, получается, что болельщикам навязывают такие условия приобретения билетов на матч Украина - Португалия, которые невозможны были бы в условиях конкуренции. А это уже имеет признаки злоупотребления монопольным положением.

Киевское областное территориального отделения АМКУ решило разобраться, есть ли нарушения конкурентного законодательства при продаже билетов на матч Украина - Португалия. УАФ и ООО «Медиаконсалтинг» (агент по продаже билетов) направлены требования, сейчас идет сбор информации".

Поединок с Литвой пройдет 11 октября в Харькове, а с Португалией - 14-го во Львове.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко считает победу над Литвой приоритетной задачей сборной.