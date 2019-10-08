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Боксер Шевченко и силач Шовковский: сборная Украины готовится к матчу с Литвой (видео)

15:40, 08 октября 2019
Футбол
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Сборная Украины готовится к решающим матчам / фото: УАФ

Процесс работы национальной сборной опубликовал YouTube-канал Footboom.

Футболисты и тренерский штаб активно работают в тренажерном зале. Александр Шовковский качает мускулатуру, тогда как главный тренер Андрей Шевченко попробовал себя в роли боксера.

Игроки тем временем в хорошем настроении набирают физическую форму под руководством тренерского штаба.

Сегодня, 8 октября, команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку на ОСК "Металлист". Начало - в 19:00.

Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, команда должна набрать 4 очка.  

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко вызвал в сборную троих полузащитников из резервного списка.

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Теги: #сборная Украины#Андрей Шевченко#Евро-2020