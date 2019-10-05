"Это моя ошибка": Хацкевич признался, что хотел покинуть Динамо летом (видео)

Белорусский тренер рассказал, что мог не продлевать контракт с киевским клубом.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что допустил ошибку, когда продлил контракт с клубом.

Об этом Хацкевич сказал в интервью для YouTube-канала "Вацко Live".

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"Мне нужно было уйти раньше. Мы пошли дальше, но мне, наверное, нужно было сыграть на опережение. Все-таки хотел добиться того, о чем мы договорились с Игорем Михайловичем. Не получилось. Это моя ошибка, я ее сейчас признаю. Мне надо было уйти летом", - сказал Хацкевич.

"Не Хацкевич пришел к Игорю Михайловичу, когда закончился двухлетний контракт, а он меня позвал. У нас достаточно серьезный разговор состоялся, и в тот день мы ничего не подписывали. Моего решения не было, он ждал - готов я или нет", - также отметил тренер.

Хацкевич также подчеркнул, что летом у него "было два прекрасных предложения".

Напомним, Хацкевич был уволен из "Динамо" в августе после того, как команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал УНИАН, Хацкевич также рассказал, кого из игроков "Динамо" хотел ударить.