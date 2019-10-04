"Бывают моменты": Хацкевич рассказал, кого хотел ударить в Динамо (видео)

Тренер признался, что мог жестко поговорить с командой.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своих взаимоотношениях с командой и назвал игрока, которого возникало желание ударить.

Специалист дал интервью YouTube-каналу Вацко Live.

"Сейчас я не имею права к футболисту применять физическое воздействие, хотя очень хотелось. Кому? Денис Гармаш на первом месте.

С ним интересно, но бывают моменты, когда его мнение не совпадает с мнением всей команды. Олег Лужный тоже в раздевалке никого за горло не хватал, но тембр голоса и выражение... Я тоже не стеснялся, когда нужно. Таких моментов было немного", - отметил Хацкевич.

Также тренер признался, что его образ мягкого человека - обманчив:

"Может, сложилось мнение, что я добрый, мягкий, но у нас были достаточно откровенные разговоры и при всей команде, и индивидуально. Но бить я не имею права".

Напомним, Хацкевич был уволен 14 августа после того, как "Динамо" не смогло пройти "Брюгге" в квалификации ЛЧ. Вместо него команду возглавил Алексей Михайличенко.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы.