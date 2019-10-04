Гент не может вылететь из Украины из-за авиакатастрофы во Львове

Команда пытается вернуться в Бельгию после матча с "Александрией".

Делегация бельгийского "Гента" не может улететь из Украины из-за авиакатастрофы, которая произошла под Львовом.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

KAA Gent en Europese verplaatsingen... Geen goeie match dit seizoen. We zitten voorlopig vast in Lviv omdat een kleiner vliegtuig crashte net voor de landing in Lviv. https://t.co/vWpPgULrAr… #olegnt — KAA Gent (@KAAGent) 4 октября 2019 г.

Утром 4 октября возле аэропорта разбился грузовой самолет. В итоге пять человек погибло, а еще трое оказались в больнице.

Из-за этой трагедии львовский аэропорт закрыл взлетную полосу, поэтому самолет с футбольной командой не смог взлететь. Команда остается во Львове.

Напомним, во втором раунде группового этапа Лиги Европы "Александрия" принимала "Гент" на "Арене Львов". Матч завершился вничью - 1:1.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в Лиге Европы.