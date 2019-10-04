цей матеріал доступний українською

Гент не может вылететь из Украины из-за авиакатастрофы во Львове

15:03, 04 октября 2019
Футбол
189 0
Команда остается во Львове / фото: twitter.com/KAAGent

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Утром 4 октября возле аэропорта разбился грузовой самолет. В итоге пять человек погибло, а еще трое оказались в больнице.

Из-за этой трагедии львовский аэропорт закрыл взлетную полосу, поэтому самолет с футбольной командой не смог взлететь. Команда остается во Львове.

Напомним, во втором раунде группового этапа Лиги Европы "Александрия" принимала "Гент" на "Арене Львов". Матч завершился вничью - 1:1.

УНИАН ранее сообщал, что "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в Лиге Европы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Падение самолета под Львовом
Теги: #футбол#Лига Европы