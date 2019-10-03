Динамо не смогло обыграть Лугано в Лиге Европы

Киевляне сыграли вничью с бронзовым призером чемпионата Швейцарии.

Киевское "Динамо" во втором туре группового этапа Лиги Европы на выезде играло с бронзовым призером чемпионата Швейцарии "Лугано". Встреча завершилась без забитых голов.

Уже в дебюте матча "Динамо" спасла перекладина. Георгий Бущан, который заменил получившего травму на разминке Дениса Бойко, отразил удар с острого угла, тут же Карлиньос Жуниор головой пытался добить, но попал в каркас.

"Динамо" свой первый по-настоящему опасный момент в первом тайме создало только в концовке, но голкипер достал мяч из нижнего угла ворот после удара Сергея Сидорчука.

После перерыва стопроцентный момент у киевлян упустил Виктор Цыганков, который метров с шести головой пробил выше цели.

В концовке матча за "Динамо" вновь сыграла перекладина - после удара головой от Мията Марича.

"Динамо" в пятом матче подряд во всех турнирах смогло сохранить свои ворота сухими.

Таким образом, после двух туров в активе у киевлян 4 очка, у "Лугано" - 1.

В параллельном матче группы В "Мальме" и "Копенгаген" сыграли вничью (1:1). У "Копенгагена" - 4 очка, у "Мальме" - 1.

"Лугано" - "Динамо" - 0:0

"Лугано": Бауманн, Яо, Дапрела, Лаванши, Марич, Вечеи, Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Араторе (Дальмонте, 64), Карлиньос, Герндт (Холендер, 78)

"Динамо": Бущан, Миколенко, Кадар, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Вербич (Де Пена, 88), Цыганков, Родригеc (Беседин, 70)

УНИАН ранее также сообщал о том, что еще один представитель Украины в Лиге Европы "Александрия" сыграла вничью с "Гентом".