Динамо поиздевалось над соперником в Юношеской лиге УЕФА (видео)

"Динамо" U-19 в первом матче на турнире забило восемь мячей сверстникам из "Шкендии".

Киевское "Динамо" с разгромной победы стартовало в Юношеской лиге УЕФА. "Динамо" U-19 в первом матче стартового раунда "Пути национальных лиг" в Киеве разгромило македонскую "Шкендию" U-19. "Динамо" U-19 - "Шкендия" U-19 - 8:0 Голы: Ванат (2, с пенальти, 51), Надольский (13, 41), Волошин (25, 75), Шулянский (57), Исаенко (90+6, с пенальти) "Динамо" U-19: Нещерет, Биловар, Вивчаренко, Ванат (Исаенко, 60), Ефименко (Близниченко, 46), Шулянский (Бодня, 71), Забарный (Сирота, 60), Волошин, Надольский (Окоро, 60), Михайленко (К), Скорко. Видеообзор матча был опубликован на официальном канале Динамо в YoTube. Ответная встреча пройдет 23 октября в Македонии. Если киевляне не упустят преимущество, то далее во втором раунде встретятся с победителем пары "Богемиан" - ПАОК. УНИАН ранее также сообщал о том, что "Шахтер" U-19 в Юношеской лиге УЕФА сыграл вничью с "Аталантой".

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