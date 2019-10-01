"Ничья - более справедливо": Малиновский считает победу Шахтера над Аталантой везением

Полузащитник "Аталанты" отметил, что "Шахтер" ничем не удивил.

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Футболист сборной Украины дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

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"Справедливый ли результат? Думаю, если бы вничью закончили - было бы более справедливо. В конце был открытый футбол, "Шахтер" старался играть на контратаках. У нас были моменты, например, Муриэль здорово на фланге разобрался.

У нас график - три матча за шесть дней. УПЛ и Серия А - совсем разный уровень. Видно было, что по агрессивности не так сыграли, как хотели. Но если брать в общем, были неплохие атаки, в обороне прессинговали неплохо. Но чуть не повезло. Думаю, "Шахтеру" больше повезло, поэтому и победили", - заявил Малиновский.

Также украинец отметил, что "горняки" ничем не удивили:

"Как ожидалось, так они и сыграли. Это хорошая команда с хорошими исполнителями, быстрыми футболистами в атаке. Считаю, что мы тоже показали хороший футбол".

Следующую игру в ЛЧ "Шахтер" проведет дома против загребского "Динамо" 22 октября. "Аталанта" в этот же день встретится с "Манчестер Сити" на выезде.

УНИАН ранее сообщал, что главный тренер "Шахтера" назвал игру команды против "Аталанты" "высочайшим уровнем".