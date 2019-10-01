Главный тренер Шахтера назвал игру команды против Аталанты "высочайшим уровнем"

Специалист похвалил своих подопечных.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру оценил выступление команды в победном матче против "Аталанты" (2:1) в Милане в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тренер дал комментарий телеканалу "Футбол 1".

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"Была тактическая борьба, которую нужно было выиграть, а потом уже думать о результате. Без выигранной борьбы, сложно было бы думать о положительном результате. К счастью, команда показала себя на высочайшем уровне.

Выполнили установку. Создали проблемы "Аталанте", которые они не ожидали. Все благодаря огромной работе наших ребят на поле. Замены были сделаны для усиления атаки. Сейчас важно восстановиться, думаем о следующем матче в УПЛ", - заявил Каштру.

Наставник "горняков" при этом не спешит оценивать шансы на выход в плей-офф:

"У нас те же шансы, что были и после первого матча. Самое главное - подойти к следующему матчу уверенно. Мои ребята сегодня сыграли фантастически. Приятно, что радуем болельщиков".

Следующую игру в ЛЧ "Шахтер" проведет дома против загребского "Динамо" 22 октября.

УНИАН ранее сообщал, что "Шахтер" сыграл вничью с "Аталантой" в Юношеской лиге УЕФА.