Аталанта - Шахтер - 1:2: онлайн матча Лиги чемпионов

Во втором туре группового этапа ЛЧ "Шахтер" проводил матч в Милане.

На стадионе "Сан-Сиро" в Милане проходил матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Шахтером".

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер".

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Аталанта - Шахтер - 1:2

Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, 90+4

"Аталанта": Голлини, Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Кастань (Госенс, 57), Иличич (Малиновский, 57), Гомес, Сапата

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69), Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон, Мораес

Предупреждения: Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат - Иличич, Де Роон, Толои, Малиновский

Онлайн-трансляция матча

Финальный свисток! Это победа "Шахтера" - 2:1!

90+4 - ГООООООООООООООЛ! "Шахтер" побеждает! В контратаке Додо прошел по флангу и вывел один на один Соломона, который уложил защитника и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота!

90+3 - Додо меняет Болбата.

90+2 - Малиновский получил желтую за срыв атаки.

90+1 - Убежала "Аталанта" в контратаку и Гомес пробивал из пределов штрафной - Пятов совершил сэйв!

Четыре минуты добавил рефери.

88 - Уххх! Малиновский нанес мощный удар - мяч прошел возле штанги.

86 - Коноплянка меняет Марлоса.

82 - Коваленко пробил низом рядом со штангой.

81 - Степаненко мощно пробил низом - Голлини спас итальянцев.

80 - Толои осознанно срывал атаку "горняков" и наказан желтой.

76 - Пауза была в игре, так как Кривцову оказывали помощь. Украинский защитник уже вернулся на поле.

75 - Угловой подал Малиновский - разобрались защитники "горняков".

74 - Кривцов встал на пути мяча после удара от Муриэля.

72 - Гомес опережал Матвиенко и мог выскочить один на один, но Пятов первым добрался до мяча.

71 - Исмаили простреливал в штрафную "Аталанты", а там - никого из "горняков".

69 - Сразу две замены. Мазьелло меняет Муриэль у "Аталанты" и Соломон - Патрика у "Шахтера".

67 - Пятов спасает "Шахтер" после выхода один на один Сапаты!

65 - Тайсон после стеночки с партнером пробил - Голлини мяч забрал.

64 - Болбат наказан желтой за фол в районе центра поля.

63 - Сапата прощает "Шахтер"! Гомес прострелил с фланга, а форвард замкнул рядом со штангой.

61 - "Аталанта" держит мяч под контролем.

57 - Иличича меняет наш Руслан Малиновский. Также Кастань уходит, вместо него - Госенс.

56 - Исмаили вырвался на ударную позицию, но пробил в своего же партнера.

55 - Марлос заработал на себе штрафной. Жаль, что далековато от ворот.

53 - Гомес пробил низом с правой - Пятов забрал мяч.

53 - Отбились итальянцы от сумбурной атаки "Шахтера".

50 - Прервал защитник "Аталанты" прострел от "горняков". Дончане идут вперед.

48 - Де Роон наказан желтой за срыв атаки "Шахтера".

Второй тайм начался.

Перерыв. Ничья - 1:1.

45+2 - Марлос со штрафного пробивает в перекладину!

Две минуты сыграют еще команды.

45 - Мораес тоже получает предупреждение.

44 - Иличич наказан желтой за фол на Алане Патрике.

41 - ГООООООООЛ! Мораес после тонкого паса из глубины вырвался один на один, обошел вратаря и отправил мяч в пустые ворота! 1:1!

Голевой удар "Аталанты".

36 - Дальний удар Алана Патрика - вратарь забрал мяч.

35 - Мораес прорвался один на один с вратарем и не сумел переиграть Голлини. После завершения эпизода арбитр зафиксировал офсайд и показал Степаненко желтую - Тарас фолил ранее.

33 - Вратарь забрал мяч после подачи от Болбата.

32 - Арбитр не увидел нарушения перед штрафной итальянцев.

30 - Пробил Марлос из-за пределов штрафной - Голлини тянет!

28 - Гол! Забивает "Аталанта"! После подачи с фланга Пятов шел на мяч, не дотянулся, после чего Сапата головой расстрелял ворота. 1:0.

28 - Пашалич пробивает в штангу!

27 - Пятов забрал мяч после подачи с фланга.

25 - Прострел от итальянцев прервал защитник. "Аталанта" продолжает позиционную атаку.

21 - Коваленко отдал слишком сильный пас, но "горняки" сохранили мяч и пытаются атаковать.

18 - Тайсоооон! Мог убегать один на один капитан "горняков", но слишком далеко отпустил мяч!

15 - Пятов отразил пенальти от Иличича! Добивание пришлось во внешнюю сторону сетки!

Пенальти. Арбитр слушал подсказки VAR и в итоге все равно указал на точку, показав желтую Кривцову.

13 - Успокоилась игра в последние минуты. Много борьбы и перепасовок без обострения.

9 - Мораес пытался доставить мяч в штрафную на партнера, но сделать этого не удалось.

7 - Слишком сильно отдал пас Степаненко на Мораеса.

5 - Пробил кто-то из итальянцев после подачи с углового головой - чуть выше ворот.

4 - Вот и атака "Аталанты". Иличич прошел Исмаили и прострелил в центр, где защитник "горняков" оказался первым на мяче.

4 - Паломино прервал острый пас на Мораеса. Пока преимущество на стороне хозяев поля.

2 - Пятов перехватил мяч после заброса на Иличича.

1 - "Шахтер" заработал штрафной в центре поля. На Мораесе сфолили.

Стартовый свисток! Итальянцы разыграли мяч!

Команды уже на поле, звучит гимн Лиги чемпионов!

Мощная поддержка "Аталанте" сегодня обеспечена.

Отметим, что Руслан Малиновский остался в запасе у "Аталанты".

Лица Лиги чемпионов 😎 Команда приехала на стадион. Давайте сделаем это!



Узнайте первыми состав на #АталантаШахтер здесь ⬇https://t.co/xYRNpQXUTBpic.twitter.com/78Lo4w7DuE — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2019 г.

Раздевалка итальянцев в ожидании игроков.

В Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" U-19 на выезде сыграл с "Аталантой" вничью - 2:2.

Перед матчем "горняки" прогулялись по Милану.

Шахтер сегодня сыграет в выездном комплекте формы:

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед игрой заявил, что ждет "сложного матча". "Они просто фантастические, играют великолепно", - сказал тренер про "Аталанту".

Предматчевая тренировка "горняков" на "Сан-Сиро".

"Шахтер" и "Аталанта" впервые в истории сыграют друг против друга в еврокубках.

И "Шахтер", и "Аталанта" стартовали на групповом этапе ЛЧ с разгромных поражений. Команда украинца Руслана Малиновского в своем дебютном матче в Лиге чемпионов проиграла загребскому "Динамо" со счетом 0:4. "Шахтер" в Харькове уступил "Манчестер Сити" - 0:3.

Аталанта - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

В еврокубках "Шахтер" одиннадцать раз играл в Италии и одержал всего одну победу (в 2011 году над "Ромой") при двух ничьих и восьми поражениях.

Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров

Главный арбитр матча - Тобиас Штилер из Германии.