Аталанта - Шахтер - 1:2: онлайн матча Лиги чемпионов
На стадионе "Сан-Сиро" в Милане проходил матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Шахтером".
УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Аталанта" - "Шахтер".
Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур
Аталанта - Шахтер - 1:2
Голы: Сапата, 28 - Мораес, 41, 90+4
"Аталанта": Голлини, Толои, Мазьелло (Муриэль, 68), Паломино, Хатебур, Де Роон, Пашалич, Кастань (Госенс, 57), Иличич (Малиновский, 57), Гомес, Сапата
"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 90+3), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик (Соломон, 69), Марлос (Коноплянка, 86), Коваленко, Тайсон, Мораес
Предупреждения: Кривцов, Степаненко, Мораес, Болбат - Иличич, Де Роон, Толои, Малиновский
Онлайн-трансляция матча
Финальный свисток! Это победа "Шахтера" - 2:1!
90+4 - ГООООООООООООООЛ! "Шахтер" побеждает! В контратаке Додо прошел по флангу и вывел один на один Соломона, который уложил защитника и вратаря, после чего отправил мяч в пустые ворота!
90+3 - Додо меняет Болбата.
90+2 - Малиновский получил желтую за срыв атаки.
90+1 - Убежала "Аталанта" в контратаку и Гомес пробивал из пределов штрафной - Пятов совершил сэйв!
Четыре минуты добавил рефери.
88 - Уххх! Малиновский нанес мощный удар - мяч прошел возле штанги.
86 - Коноплянка меняет Марлоса.
82 - Коваленко пробил низом рядом со штангой.
81 - Степаненко мощно пробил низом - Голлини спас итальянцев.
80 - Толои осознанно срывал атаку "горняков" и наказан желтой.
76 - Пауза была в игре, так как Кривцову оказывали помощь. Украинский защитник уже вернулся на поле.
75 - Угловой подал Малиновский - разобрались защитники "горняков".
74 - Кривцов встал на пути мяча после удара от Муриэля.
72 - Гомес опережал Матвиенко и мог выскочить один на один, но Пятов первым добрался до мяча.
71 - Исмаили простреливал в штрафную "Аталанты", а там - никого из "горняков".
69 - Сразу две замены. Мазьелло меняет Муриэль у "Аталанты" и Соломон - Патрика у "Шахтера".
67 - Пятов спасает "Шахтер" после выхода один на один Сапаты!
65 - Тайсон после стеночки с партнером пробил - Голлини мяч забрал.
64 - Болбат наказан желтой за фол в районе центра поля.
63 - Сапата прощает "Шахтер"! Гомес прострелил с фланга, а форвард замкнул рядом со штангой.
61 - "Аталанта" держит мяч под контролем.
57 - Иличича меняет наш Руслан Малиновский. Также Кастань уходит, вместо него - Госенс.
56 - Исмаили вырвался на ударную позицию, но пробил в своего же партнера.
55 - Марлос заработал на себе штрафной. Жаль, что далековато от ворот.
53 - Гомес пробил низом с правой - Пятов забрал мяч.
53 - Отбились итальянцы от сумбурной атаки "Шахтера".
50 - Прервал защитник "Аталанты" прострел от "горняков". Дончане идут вперед.
48 - Де Роон наказан желтой за срыв атаки "Шахтера".
Второй тайм начался.
Перерыв. Ничья - 1:1.
45+2 - Марлос со штрафного пробивает в перекладину!
Две минуты сыграют еще команды.
45 - Мораес тоже получает предупреждение.
44 - Иличич наказан желтой за фол на Алане Патрике.
41 - ГООООООООЛ! Мораес после тонкого паса из глубины вырвался один на один, обошел вратаря и отправил мяч в пустые ворота! 1:1!
Голевой удар "Аталанты".
36 - Дальний удар Алана Патрика - вратарь забрал мяч.
35 - Мораес прорвался один на один с вратарем и не сумел переиграть Голлини. После завершения эпизода арбитр зафиксировал офсайд и показал Степаненко желтую - Тарас фолил ранее.
33 - Вратарь забрал мяч после подачи от Болбата.
32 - Арбитр не увидел нарушения перед штрафной итальянцев.
30 - Пробил Марлос из-за пределов штрафной - Голлини тянет!
28 - Гол! Забивает "Аталанта"! После подачи с фланга Пятов шел на мяч, не дотянулся, после чего Сапата головой расстрелял ворота. 1:0.
28 - Пашалич пробивает в штангу!
27 - Пятов забрал мяч после подачи с фланга.
25 - Прострел от итальянцев прервал защитник. "Аталанта" продолжает позиционную атаку.
21 - Коваленко отдал слишком сильный пас, но "горняки" сохранили мяч и пытаются атаковать.
18 - Тайсоооон! Мог убегать один на один капитан "горняков", но слишком далеко отпустил мяч!
15 - Пятов отразил пенальти от Иличича! Добивание пришлось во внешнюю сторону сетки!
Пенальти. Арбитр слушал подсказки VAR и в итоге все равно указал на точку, показав желтую Кривцову.
13 - Успокоилась игра в последние минуты. Много борьбы и перепасовок без обострения.
9 - Мораес пытался доставить мяч в штрафную на партнера, но сделать этого не удалось.
7 - Слишком сильно отдал пас Степаненко на Мораеса.
5 - Пробил кто-то из итальянцев после подачи с углового головой - чуть выше ворот.
4 - Вот и атака "Аталанты". Иличич прошел Исмаили и прострелил в центр, где защитник "горняков" оказался первым на мяче.
4 - Паломино прервал острый пас на Мораеса. Пока преимущество на стороне хозяев поля.
2 - Пятов перехватил мяч после заброса на Иличича.
1 - "Шахтер" заработал штрафной в центре поля. На Мораесе сфолили.
Стартовый свисток! Итальянцы разыграли мяч!
Команды уже на поле, звучит гимн Лиги чемпионов!
Мощная поддержка "Аталанте" сегодня обеспечена.
🖤💙🙌#AtalantaShakhtar#UCL#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/DltSMx9Oew— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 1 октября 2019 г.
Отметим, что Руслан Малиновский остался в запасе у "Аталанты".
🚨 НОВОСТИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 🚨— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2019 г.
⚒ Состав «Шахтера» на матч 🆚 «Аталанта». @ChampionsLeague#UCL
Следите за #АталантаШахтер онлайн: https://t.co/R4ecVkzr8vpic.twitter.com/BvFtr0grnt
Лица Лиги чемпионов 😎 Команда приехала на стадион. Давайте сделаем это!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2019 г.
Узнайте первыми состав на #АталантаШахтер здесь ⬇https://t.co/xYRNpQXUTBpic.twitter.com/78Lo4w7DuE
Раздевалка итальянцев в ожидании игроков.
Tutto pronto al Meazza! 🔝— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 1 октября 2019 г.
All is set in our dressing room! 👕#AtalantaShakhtar#UCL#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/VKKUam86Bx
В Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" U-19 на выезде сыграл с "Аталантой" вничью - 2:2.
Перед матчем "горняки" прогулялись по Милану.
Прогулка по Милану накануне матча Лиги чемпионов. #АталантаШахтерpic.twitter.com/jo9VKZAtfY— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 1 октября 2019 г.
Шахтер сегодня сыграет в выездном комплекте формы:
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру перед игрой заявил, что ждет "сложного матча". "Они просто фантастические, играют великолепно", - сказал тренер про "Аталанту".
Предматчевая тренировка "горняков" на "Сан-Сиро".
"Шахтер" и "Аталанта" впервые в истории сыграют друг против друга в еврокубках.
И "Шахтер", и "Аталанта" стартовали на групповом этапе ЛЧ с разгромных поражений. Команда украинца Руслана Малиновского в своем дебютном матче в Лиге чемпионов проиграла загребскому "Динамо" со счетом 0:4. "Шахтер" в Харькове уступил "Манчестер Сити" - 0:3.
Аталанта - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
В еврокубках "Шахтер" одиннадцать раз играл в Италии и одержал всего одну победу (в 2011 году над "Ромой") при двух ничьих и восьми поражениях.
Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров
Главный арбитр матча - Тобиас Штилер из Германии.