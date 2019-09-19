Прервать полосу неудач: анонс матча Динамо - Мальме

Киевское "Динамо" в первом матче группового этапа ЛЕ будет принимать соперника из Швеции.

Сегодня, 19 сентября, киевское "Динамо" проведет первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы. На "Олимпийском" киевляне будут принимать шведский "Мальме".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Мальме".

Начало встречи - в 19.55.

Динамо - Мальме: где смотреть матч по ТВ

"Динамо"

Киевское "Динамо" подходит к старту в Лиге Европы с серией из шести подряд матчей без побед во всех турнирах.

Эта серия стартовала еще при Александре Хацкевиче. С предыдущим тренером "Динамо" не удалось пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Брюгге" (0:1 и 3:3).

В августе команду возглавил Алексей Михайличенко, однако исправить ситуацию ему пока не удалось. Болельщики не увидели ни игры, ни результатов.

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Под руководством нового тренера "Динамо" набрало только 2 очка в трех матчах УПЛ. Перед стартом Лиги Европы киевляне со счетом 1:2 уступили "Десне" и опустились на шестое место в таблице чемпионата Украины, попутно установив два клубных антирекорда.

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"Мальме"

Бронзовый призер чемпионата Швеции "Мальме" на пути в групповой этап Лиги Европы преодолел четыре раунда квалификации. Команда, которую возглавляет немец Уве Реслер, прошла представителя Северной Ирландии "Баллимену Юнайтед", словенский "Домжале", "Зриньски" (Босния и Герцеговина) и израильский "Бней-Иегуда".

К матчу против "Динамо" "Мальме" подходит с серией из двух побед в чемпионате Швеции. Перед встречей с киевлянами команда обыграла шведский "Норчепинг" - 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Швеции "Мальме" после 23 туров располагается на третьей позиции.

Травмы и дисквалификации

У "Динамо" травмирован Миккель Дуэлунд, под вопросом находится участие в матче Мохаммеда Кадири, который пропустил вчерашнюю тренировку команды. Из-за дисквалификации встречу пропустит Никита Бурда.

Ориентировочные составы

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Гармаш, Вербич, Беседин.

"Мальме": Далин, Ларссон, Бенгтссон, Сафари, Бергет, Кристиансен, Баширу, Левицки, Риекс, Розенберг, Антонссон.

Слова перед матчем

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Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко:

"Думаю, мы сможем показать тот футбол, которого от нас ждут болельщики. "Мальме" - это интересная команда, опытная, средний возраст ее футболистов около 30-ти лет, а Розенбергу вообще 37 лет - это фактически второй тренер команды, находящийся на поле. Как и все скандинавские команды, "Мальме" отличается дисциплиной на поле, отличной физической подготовкой, желанием борьбы, неуступчивостью, а также тактической выучкой".

Главный тренер "Мальме" Уве Реслер:

"Мы хорошо подготовились к игре, выучили "Динамо", тем более, что играли с этой командой на сборах зимой. Надеемся, сможем сыграть свою лучшую игру с одной из сильнейших команд Европы, которая в рейтинге УЕФА занимает место примерно рядом с "Бешикташем". Я надеюсь, мы сыграем хорошо. Мы не фавориты, но для смены фаворита это не так и плохо".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Македонии во главе с Александром Ставревым.