Динамо - Мальме: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Киевляне стартуют на групповом этапе ЛЕ.

19 сентября киевское "Динамо" проведет первый матч группового этапа Лиги Европы. Киевляне на "Олимпийском" будут принимать шведский "Мальме".

По мнению букмекеров, "Динамо" является фаворитом домашнего матча.

На победу киевлян в этой встрече можно поставить с коэффициентом 1,80, на ничейный результат - 3,70, а на победу "Мальме" - 4,70.

На то, что "Динамо" наберет очки дома (выиграет или сыграет вничью) букмекеры дают коэффициент 1,21, тогда как на то, что "Мальме" удастся не проиграть - 2,08.

Напомним, "Динамо" будет бороться за выход из группы с "Мальме", "Копенгагеном" и "Лугано".

Как сообщал УНИАН, перед стартом в Лиге Европы "Динамо" сенсационно уступило "Десне" в УПЛ.