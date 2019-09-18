"Читал прессу": Зинченко отреагировал на заявление партнера о намерении "убить Шахтер"

Украинец подчеркнул, что Лига чемпионов - особенный турнир для "горожан".

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от встречи с донецким "Шахтером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Манчестер Сити".

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Игрока цитирует пресс-служба "Шахтера".

"Мы не смотрим на букмекеров и на то, что говорят другие. Мы сфокусированы на своей игре и будем показывать максимальный результат. Мы нацелены на борьбу за все титулы, Лига чемпионов – особенный турнир для нас. В "Шахтере" квалифицированные игроки. Могу выделить Марлоса, я его хорошо знаю не только по играм за сборную. Будет интересно им противостоять", - отметил Александр.

Также Зинченко прокомментировал заявление партнера по команде Родри, который заявил, что "Сити" хочет "убить "Шахтер".

"Я читал прессу после матча с "Норвичем", многие сайты, конечно, переводят неправильно. Может казаться читателю, что это звучит грубо или неуважительно к сопернику. Мы уважаем "Шахтер" и постараемся показать лучшую игру, и добиться положительного результата".

Матч пройдет в Харькове сегодня, 18 сентября. Начало - в 22:00.

УНИАН ранее опубликовал расписание и трансляции поединков Лиги чемпионов на 18 сентября.