Лига чемпионов: расписание матчей 18 сентября, где смотреть

18 сентября в Европе пройдут очередные матчи группового этапа ЛЧ 2019-2020.

В Европе продолжается групповой этап Лиги чемпионов 2019-2020. 18 сентября пройдут матчи в группах A, B, C, D.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В Украине в прямом эфире на телеканалах "Футбол 1/2" будут транслироваться три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа А. "Брюгге" - "Галатасарай"

19.55. Группа B. "Олимпиакос" - "Тоттенхэм" - "Футбол 1"

22.00. Группа А. "Пари Сен-Жермен" - "Реал" - "Футбол 1"

22.00. Группа B. "Бавария" - "Црвена Звезда"

22.00. Группа C. "Динамо" Загреб - "Аталанта"

22.00. Группа С. "Шахтер" - "Манчестер Сити" - "Футбол 2"

22.00. Группа D. "Атлетико" - "Ювентус"

22.00. Группа D. "Байер" - "Локомотив" Москва

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити".