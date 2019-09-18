Лига чемпионов: расписание матчей 18 сентября, где смотреть
09:43, 18 сентября 2019Футбол
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18 сентября в Европе пройдут очередные матчи группового этапа ЛЧ 2019-2020.
ПСЖ будет принимать Реал / фото: twitter.com/psg_inside
В Европе продолжается групповой этап Лиги чемпионов 2019-2020. 18 сентября пройдут матчи в группах A, B, C, D.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.
В Украине в прямом эфире на телеканалах "Футбол 1/2" будут транслироваться три матча.
Расписание матчей
19.55. Группа А. "Брюгге" - "Галатасарай"
19.55. Группа B. "Олимпиакос" - "Тоттенхэм" - "Футбол 1"
22.00. Группа А. "Пари Сен-Жермен" - "Реал" - "Футбол 1"
22.00. Группа B. "Бавария" - "Црвена Звезда"
22.00. Группа C. "Динамо" Загреб - "Аталанта"
22.00. Группа С. "Шахтер" - "Манчестер Сити" - "Футбол 2"
22.00. Группа D. "Атлетико" - "Ювентус"
22.00. Группа D. "Байер" - "Локомотив" Москва
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити".
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