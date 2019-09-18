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Лига чемпионов: расписание матчей 18 сентября, где смотреть

09:43, 18 сентября 2019
Футбол
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ПСЖ будет принимать Реал / фото: twitter.com/psg_inside

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

В Украине в прямом эфире на телеканалах "Футбол 1/2" будут транслироваться три матча.

Расписание матчей

19.55. Группа А. "Брюгге" - "Галатасарай"

19.55. Группа B. "Олимпиакос" - "Тоттенхэм" - "Футбол 1"

22.00. Группа А. "Пари Сен-Жермен" - "Реал" - "Футбол 1"

22.00. Группа B. "Бавария" - "Црвена Звезда"

22.00. Группа C. "Динамо" Загреб - "Аталанта"

22.00. Группа С. "Шахтер" - "Манчестер Сити" - "Футбол 2"

22.00. Группа D. "Атлетико" - "Ювентус"

22.00. Группа D. "Байер" - "Локомотив" Москва

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно, кто будет судить матч ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити".

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Теги: #футбол#Реал#Шахтер#Лига чемпионов#Ювентус#ПСЖ#Манчестер Сити