"Много ошибались": Шевченко оценил игру сборной Украины в матче с Нигерией (видео)

Главный тренер сборной Украины прокомментировал выступление своих подопечных.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции подвел итоги после ничейного результата в товарищеском матче против Нигерии (2:2).

"В первом тайме мы много ошибались, но самое главное, что команда не изменила своим принципам, стремилась контролировать мяч, действовать разносторонне, создала моменты. Не хватило баланса в игре, было много ошибок, особенно в передачах в центре поля", - отметил Шевченко.

Тренер остался доволен вторым таймом в исполнении команды:

"В перерыве мы внесли коррективы, немного изменили структуру игры. Во втором тайме футболисты вышли с желанием победить. Я благодарен ребятам как за такую отдачу, так и за тот футбол, который они показали - не было навала, а был полный контроль за счет коротких и средних передач, которые были более эффективны. Мяч очень хорошо двигался в середине поля, мы стали меньше ошибаться, намного лучше контролировать позиции".

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Шевченко также объяснил, с чем связаны пропущенные мячи:

"С проблемами в балансе игры команды. Мы играем с большим количеством футболистов на чужой половине поля, и когда происходят невынужденные ошибки при передачах в середине поля, это приводит к обрезкам. Мы играли с физически очень сильной командой, которая имеет в своем составе скоростных и хорошо подготовленных футболистов. Если им оставлять пространство, они создают проблемы".

Видео пресс-конференции было опубликовано на YouTube-канале dynamo.kiev.ua.

УНИАН также сообщал о том, как сыграли конкуренты сборной Украины в отборе на Евро-2020, пока команда Шевченко проводила товарищеский матч.