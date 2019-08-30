"Хорошая возможность": в Шахтере отреагировали на результаты жеребьевки Лиги чемпионов

"Горняки" с уважением отзываются о всех предстоящих соперниках.

Футболисты и главный тренер донецкого "Шахтера" прокомментировали результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой чемпион Украины попал в квартет с английским "Манчестер Сити", итальянской "Аталантой" и хорватским "Динамо".

Представителей команды цитирует пресс-служба клуба.

"Рассматриваем эту группу как хорошую возможность. У наших соперников кардинально разные стили игры. Это заставит нас потратить очень много времени для анализа. Но это нормально в контексте Лиги чемпионов.

Загребское "Динамо" любит строить свои атаки благодаря треугольникам на флангах. У них очень хорошие показатели как в атаке, так и в защите. "Манчестер Сити" стремится владеть мячом на поле соперника, доминировать. Весь мир знает, как "Сити" ведет себя на поле. Многие команды и тренеры черпают вдохновение в стиле игры "горожан". У них много индивидуально сильных игроков, которые также сильны коллективно.

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Это группа трех чемпионов, а также команда, которая впервые участвует в Лиге чемпионов, - это "Аталанта". Гасперини очень любит защищаться по схеме с пятью защитниками. Игроки бергамасков всегда очень хорошо подготовлены и любят быстро проводить свои атаки", - подчеркнул главный тренер дончан Луиш Каштру.

Форвард "горняков" Жуниор Мораес признался, что не очень рад в третий год подряд встречаться с "Ман Сити":

"Я слегка расстроен из-за "Манчестер Сити", три года подряд все-таки… Это немного надоедает. В любом случае группа получилась сбалансированная и у нас есть шансы. В Лиге чемпионов нет простых соперников. Понятно, что "Сити" на голову выше остальных, но простых команд нет. "Аталанта" тоже очень хорошо прогрессировала, с ними предстоят сложные встречи".

С юмором на очередную встречу дончан с английским грандом отреагировал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин:

"Только что встретил спортивного директора "Манчестер Сити" Чики Бегиристайна. Мы решили, что он купит квартиру в Украине, а я - в Англии, потому что УЕФА, наверное, решил женить нас. Буквально вчера я читал много статей. Пишут фанаты их клуба и наши: лишь бы не "Шахтер", лишь бы не "Манчестер Сити". Честно говоря, я не думал, что так будет. Даже с точки зрения теории вероятности это невозможно".

Уверенность в своих силах выразил полузащитник "Шахтера" Манор Соломон:

"За "Манчестер Сити" играют футболисты топ-уровня. Я бы выделил Де Брейне и Стерлинга. Зинченко тоже очень хороший игрок. Не знаю, будут ли соперники считать "Шахтер" фаворитом на выход из группы, но все знают, что с нами будет непросто. Мы ежегодно играем в еврокубках и у нас много опытных игроков".

УНИАН ранее сообщал, что опубликован календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов.